Логотип и фирменный стиль для зоомагазина

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Мой клиент пришел ко мне с желанием открыть зоомагазин. У него не было ни названия магазина, ни логотипа, ни корпоративного стиля. Моя задача - создать совершенно новый бренд. Его единственная просьба заключалась в том, чтобы получить веселый и симпатичный фирменный стиль.
Моя работа началась с того, что я придумала имя для зоомагазина,
Проанализировав имена конкурентов, я была убеждена, что название «Три кота» будет актуальным, этого еще не было на рынке производителей.
Логотип вписывается в форму короны, он симметричен. По просьбе клиента, логотип получился веселым и симпатичным.
Фирменный стиль состоял из таких элементов: документация, сувенирная продукция, фирменный календарь с различными иллюстрациями, одежда для рабочих и
плакаты.
Для создания бренда использовались такие программы:
Photoshop, Illustrator и InDesign.
Все графические элементы, используемые в этой работе, являются авторскими.