Логотип и фирменный стиль для зоомагазина

Мой клиент пришел ко мне с желанием открыть зоомагазин. У него не было ни названия магазина, ни логотипа, ни корпоративного стиля. Моя задача - создать совершенно новый бренд. Его единственная просьба заключалась в том, чтобы получить веселый и симпатичный фирменный стиль.

Моя работа началась с того, что я придумала имя для зоомагазина,

Проанализировав имена конкурентов, я была убеждена, что название «Три кота» будет актуальным, этого еще не было на рынке производителей.

Логотип вписывается в форму короны, он симметричен. По просьбе клиента, логотип получился веселым и симпатичным.

Фирменный стиль состоял из таких элементов: документация, сувенирная продукция, фирменный календарь с различными иллюстрациями, одежда для рабочих и

плакаты.

Для создания бренда использовались такие программы:

Photoshop, Illustrator и InDesign.

Все графические элементы, используемые в этой работе, являются авторскими.