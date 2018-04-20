Всем привет!
Я создаю дизайн, который повысит рейтинг вашего бренда. После работы со мной число ваших клиентов будет намного больше. Ваш бренд будет незабываемым и интересным!
Я имею 5-летний опыт работы в области графического дизайна! Более 500 успешно завершенных заказов. И довольных клиентов.
Создаю дизайн с любовью и желанием сделать работу безупречно!
Моя специализация:-Разработка логотипов,
-Фирменный стиль,
-Веб-дизайн (лендинг, многостраничные сайты),
-Верстка журналов, разворотов-Создание анимации
-ИллюстрацииТакже дополнительным навыком есть умение рисовать(рисунок, живопись).
Я работаю в следующих программах:
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
-Adobe InDesign
-Adobe After Effect
-Adobe Premiere Pro
-Corel Draw
Буду рад нашему сотрудничеству!
Портфолио
- Логотип и фирменный стиль для зоомагазина322 просмотра