Создаю дизайн который повысит рейтинг вашего бренда

Всем привет!

Я создаю дизайн, который повысит рейтинг вашего бренда. После работы со мной число ваших клиентов будет намного больше. Ваш бренд будет незабываемым и интересным!

Я имею 5-летний опыт работы в области графического дизайна! Более 500 успешно завершенных заказов. И довольных клиентов.

Создаю дизайн с любовью и желанием сделать работу безупречно!

Моя специализация:-Разработка логотипов,

-Фирменный стиль,

-Веб-дизайн (лендинг, многостраничные сайты),

-Верстка журналов, разворотов-Создание анимации

-ИллюстрацииТакже дополнительным навыком есть умение рисовать(рисунок, живопись).

Я работаю в следующих программах:

-Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator

-Adobe InDesign

-Adobe After Effect

-Adobe Premiere Pro

-Corel Draw

Буду рад нашему сотрудничеству!