Інтернет магазин Matoa

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
29 просмотров
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Технології:
HTML5, SCSS, JavaScript, Ajax
Збірники проєкта: Gulp та Webpack
Особливості:
1. Легка поява об'єктів при скролі
2. Анімація вибору товару до кошика
3. Галерея фотографій 
4. Ajax підвантаження товарів

Посилання на роботу — https://matoa-website.netlify.app