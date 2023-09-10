Інтернет магазин Matoa

Технології:

HTML5, SCSS, JavaScript, Ajax

Збірники проєкта: Gulp та Webpack

Особливості:

1. Легка поява об'єктів при скролі

2. Анімація вибору товару до кошика

3. Галерея фотографій

4. Ajax підвантаження товарів

Посилання на роботу — https://matoa-website.netlify.app