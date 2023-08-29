Boost
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для прокачки акаунтів в ігрі WARCRAFT
Опис проекту
Проект є цільовою сторінкою, створеною з метою демонстрації професійних досягнень і навичок. Сайт розроблено за допомогою сучасних технологій, таких як Next.js, TypeScript та SCSS, забезпечуючи ефективність, швидкість та легкість розширення.
Фронтенд:
Розроблено за допомогою Next.js для серверного рендерінгу та оптимізації.
Використовує TypeScript для чіткості коду та визначення типів.
Стилізація виконана за допомогою SCSS для зручного та структурованого оформлення.
Дизайн:
Мінімалістичний та сучасний дизайн для чистого візуального враження.
Адаптивний дизайн для правильного відображення на різних пристроях.
Використані технології:
Next.js
TypeScript
SCSS
Дизайн та UX:
Мінімалістичний дизайн
Адаптивний дизайн
Переглянути сторінку