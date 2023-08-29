Сайт для прокачки акаунтів в ігрі WARCRAFT



Опис проекту

Проект є цільовою сторінкою, створеною з метою демонстрації професійних досягнень і навичок. Сайт розроблено за допомогою сучасних технологій, таких як Next.js, TypeScript та SCSS, забезпечуючи ефективність, швидкість та легкість розширення.

Фронтенд:

Розроблено за допомогою Next.js для серверного рендерінгу та оптимізації.

Використовує TypeScript для чіткості коду та визначення типів.

Стилізація виконана за допомогою SCSS для зручного та структурованого оформлення.

Дизайн:

Мінімалістичний та сучасний дизайн для чистого візуального враження.

Адаптивний дизайн для правильного відображення на різних пристроях.

Використані технології:

Next.js

TypeScript

SCSS

Дизайн та UX:

Мінімалістичний дизайн

Адаптивний дизайн



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