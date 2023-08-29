Сайт портфоліо з потрібною інформацією про мене і мої роботи



"Багатомовна портфельна лендінг-сторінка" - це динамічний показ мого професійного шляху, створений з використанням Next.js, TypeScript, SCSS та i18n для безшовного досвіду на трьох мовах.

Технічний огляд:

1. Next.js та TypeScript:

- Використовує Next.js для ефективного серверного рендерингу, що оптимізує продуктивність.

- Реалізує TypeScript для типобезпечного та масштабованого коду.

2. Стиль SCSS:

- Використовує SCSS для створення візуально привабливого та адаптивного дизайну.

- Забезпечує сучасний та стильний естетичний вигляд для демонстрації професіоналізму.

3. Інтеграція i18n:

- Впроваджує міжнародну локалізацію (i18n) для багатомовного досвіду.

- Дозволяє користувачам легко перемикатися між мовами, надаючи персоналізований вміст.

4. Підтримка кількох мов:

- Вся інформація про мене та посилання на проекти доступна на трьох мовах: англійській, українській та польській.

- Кожна версія мови пропонує індивідуальну презентацію контенту для різноманітної аудиторії.

5. Анімації:

- Включає різноманітні анімації для динамічного та захопливого користувацького досвіду.

- Анімації покращують візуальну привабливість, додаючи сучасний штрих до портфеля.

6. Посилання на проекти:

- Показує колекцію посилань на проекти, що демонструють мої навички та експертизу.

- Кожне посилання на проект направляє користувачів на детальні сторінки проектів з додатковою інформацією.

7. Адаптивний дизайн:

- Забезпечує адаптивність для безперешкодного доступу на різних пристроях та розмірах екрану.

- Віддає перевагу оптимальному користувацькому досвіду незалежно від використовуваного пристрою.

8. Навігація:

- Реалізує інтуїтивну систему навігації для легкого вивчення розділів портфеля.

- Плавні переходи між розділами покращують навігацію користувача.

9. Оптимізація для пошукових систем (SEO):

- Включає найкращі практики SEO для покращення видимості в пошукових системах.

- Забезпечує легку виявленість портфеля потенційними роботодавцями чи співробітниками.

Загалом, "Багатомовна портфельна лендінг-сторінка" демонструє поєднання технологій та дизайну, надаючи персоналізований та захоплюючий досвід на трьох мовах. Комбінація Next.js, TypeScript, SCSS та i18n гарантує сучасну, динамічну та професійну презентацію мого портфеля.



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