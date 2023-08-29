Сайт портфоліо
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Сайт портфоліо з потрібною інформацією про мене і мої роботи
"Багатомовна портфельна лендінг-сторінка" - це динамічний показ мого професійного шляху, створений з використанням Next.js, TypeScript, SCSS та i18n для безшовного досвіду на трьох мовах.
Технічний огляд:
1. Next.js та TypeScript:
- Використовує Next.js для ефективного серверного рендерингу, що оптимізує продуктивність.
- Реалізує TypeScript для типобезпечного та масштабованого коду.
2. Стиль SCSS:
- Використовує SCSS для створення візуально привабливого та адаптивного дизайну.
- Забезпечує сучасний та стильний естетичний вигляд для демонстрації професіоналізму.
3. Інтеграція i18n:
- Впроваджує міжнародну локалізацію (i18n) для багатомовного досвіду.
- Дозволяє користувачам легко перемикатися між мовами, надаючи персоналізований вміст.
4. Підтримка кількох мов:
- Вся інформація про мене та посилання на проекти доступна на трьох мовах: англійській, українській та польській.
- Кожна версія мови пропонує індивідуальну презентацію контенту для різноманітної аудиторії.
5. Анімації:
- Включає різноманітні анімації для динамічного та захопливого користувацького досвіду.
- Анімації покращують візуальну привабливість, додаючи сучасний штрих до портфеля.
6. Посилання на проекти:
- Показує колекцію посилань на проекти, що демонструють мої навички та експертизу.
- Кожне посилання на проект направляє користувачів на детальні сторінки проектів з додатковою інформацією.
7. Адаптивний дизайн:
- Забезпечує адаптивність для безперешкодного доступу на різних пристроях та розмірах екрану.
- Віддає перевагу оптимальному користувацькому досвіду незалежно від використовуваного пристрою.
8. Навігація:
- Реалізує інтуїтивну систему навігації для легкого вивчення розділів портфеля.
- Плавні переходи між розділами покращують навігацію користувача.
9. Оптимізація для пошукових систем (SEO):
- Включає найкращі практики SEO для покращення видимості в пошукових системах.
- Забезпечує легку виявленість портфеля потенційними роботодавцями чи співробітниками.
Загалом, "Багатомовна портфельна лендінг-сторінка" демонструє поєднання технологій та дизайну, надаючи персоналізований та захоплюючий досвід на трьох мовах. Комбінація Next.js, TypeScript, SCSS та i18n гарантує сучасну, динамічну та професійну презентацію мого портфеля.
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