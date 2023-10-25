Raftel-Shop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опис проекту "Raftel-shop" - це електронна торгова платформа, розроблена на Next.js + TypeScript, що використовує технології, такі як Redux Toolkit, MongoDB, Prisma, SCSS, Stripe, Nest.js та AuthJS, для створення безпечного та функціонального середовища для покупок.
Технічні підсумки:
1. Next.js та TypeScript:
- Використовує Next.js для швидкого відтворення та TypeScript для безпечного програмування.
2. Redux Toolkit:
- Впроваджує Redux Toolkit для ефективного управління станом.
3. Інтеграція з базою даних:
- Використовує MongoDB та Prisma для ефективного зберігання та обробки даних.
4. Стилізація SCSS:
- Впроваджує SCSS для створення привабливого та адаптивного дизайну.
5. Інтеграція з Stripe:
- Забезпечує безпечні транзакції оплати через Stripe.
6. Nest.js та AuthJS:
- Використовує Nest.js для побудови масштабованого бекенду.
- Інтегрує AuthJS для безпеки та аутентифікації користувача.
7. Фільтрація:
- Впроваджує потужну систему фільтрації для зручного пошуку продуктів за різними критеріями.
8. Функціонал електронної комерції:
- Надає комплексний інтернет-магазин одягу та взуття з інтуїтивним інтерфейсом.
Ця електронна торгова платформа об'єднує передові технології для створення безпечного, функціонального та стильного середовища для онлайн-покупок.