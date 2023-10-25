Опис проекту "Raftel-shop" - це електронна торгова платформа, розроблена на Next.js + TypeScript, що використовує технології, такі як Redux Toolkit, MongoDB, Prisma, SCSS, Stripe, Nest.js та AuthJS, для створення безпечного та функціонального середовища для покупок.

Технічні підсумки:

1. Next.js та TypeScript:

- Використовує Next.js для швидкого відтворення та TypeScript для безпечного програмування.

2. Redux Toolkit:

- Впроваджує Redux Toolkit для ефективного управління станом.

3. Інтеграція з базою даних:

- Використовує MongoDB та Prisma для ефективного зберігання та обробки даних.

4. Стилізація SCSS:

- Впроваджує SCSS для створення привабливого та адаптивного дизайну.

5. Інтеграція з Stripe:

- Забезпечує безпечні транзакції оплати через Stripe.

6. Nest.js та AuthJS:

- Використовує Nest.js для побудови масштабованого бекенду.

- Інтегрує AuthJS для безпеки та аутентифікації користувача.

7. Фільтрація:

- Впроваджує потужну систему фільтрації для зручного пошуку продуктів за різними критеріями.

8. Функціонал електронної комерції:

- Надає комплексний інтернет-магазин одягу та взуття з інтуїтивним інтерфейсом.

Ця електронна торгова платформа об'єднує передові технології для створення безпечного, функціонального та стильного середовища для онлайн-покупок.