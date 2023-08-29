Terracotta

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Опис проекту

"Анімований портфель з використанням Slick.js" - це цільова сторінка, яка використовує потужність HTML, CSS та JavaScript, зокрема бібліотеки Slick.js, для створення візуально привабливого та інтерактивного відображення портфеля. Мета цього проекту - продемонструвати автомобілі з плавними анімаціями та динамічним компонентом слайдера для захоплюючого користувацького досвіду.

Технічні деталі:

Структура HTML:

Структурована HTML5-мітка для ясності та доступності.

Стилізація CSS:

Стильний та адаптивний дизайн з анімаціями CSS.

Забезпечує сумісність з Slick.js для безшовної інтеграції.

JavaScript та інтеграція Slick.js:

Використовує Slick.js для каруселі проекту, що дозволяє легко налаштовувати та керувати.

JavaScript для динамічного оновлення вмісту та додаткових анімацій.

Анімації з використанням Slick.js:

Використовує можливості Slick.js для анімацій та переходів слайдів.

Власні анімації на JavaScript для покращення загальної візуальної привабливості.

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