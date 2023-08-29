Terracotta
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Опис проекту
"Анімований портфель з використанням Slick.js" - це цільова сторінка, яка використовує потужність HTML, CSS та JavaScript, зокрема бібліотеки Slick.js, для створення візуально привабливого та інтерактивного відображення портфеля. Мета цього проекту - продемонструвати автомобілі з плавними анімаціями та динамічним компонентом слайдера для захоплюючого користувацького досвіду.
Технічні деталі:
Структура HTML:
Структурована HTML5-мітка для ясності та доступності.
Стилізація CSS:
Стильний та адаптивний дизайн з анімаціями CSS.
Забезпечує сумісність з Slick.js для безшовної інтеграції.
JavaScript та інтеграція Slick.js:
Використовує Slick.js для каруселі проекту, що дозволяє легко налаштовувати та керувати.
JavaScript для динамічного оновлення вмісту та додаткових анімацій.
Анімації з використанням Slick.js:
Використовує можливості Slick.js для анімацій та переходів слайдів.
Власні анімації на JavaScript для покращення загальної візуальної привабливості.