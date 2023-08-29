Сайт компанії
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Багатосторінковий сайт компанії для показу інформації про себе і своїх робіт
Опис проекту
Мультиязиковий корпоративний хаб з Next.js + TypeScript + SCSS + i18n - це комплексний багатосторінковий веб-сайт, створений на замовлення динамічної ІТ-компанії. Цей проект використовує можливості Next.js, TypeScript, SCSS та i18n для створення динамічної та мовозмінної корпоративної платформи.
Технічний огляд:
Структура Next.js:
Використовує Next.js для серверного рендерінгу, забезпечуючи оптимальну продуктивність та SEO-переваги.
Використовує TypeScript для статичного типізування, підвищуючи збереження коду.
Використовує модульну структуру для організованого та масштабованого розроблення.
Стилізація SCSS:
Використовує SCSS для створення візуально привабливого та адаптивного дизайну.
Забезпечує стильний та сучасний естетичний вигляд, що відповідає динаміці галузі ІТ.
Адаптивні макети для різних пристроїв та розмірів екрану.
Інтеграція i18n:
Використовує інтернаціоналізацію (i18n) для безшовного перемикання мов.
Надає локалізований досвід із вмістом, налаштованим на мовні вподобання користувача.
Дозволяє легке управління багатомовним вмістом на всьому сайті.
Компоненти сторінок:
Структурована HTML5-мітка для кожної сторінки забезпечує ясність, доступність та оптимізацію для пошукових систем.
Спеціальні компоненти, створені для потреб молодої та інноваційної ІТ-компанії.
Інтуїтивна навігація та захопливі елементи інтерфейсу для виняткового користувацького досвіду.
Динамічний вміст та анімації:
Використовує JavaScript для динамічного оновлення вмісту, покращуючи взаємодію з користувачем.
Інтегрує власні анімації для надання жвавого та сучасного вигляду веб-сайту.
Включає інтерактивні елементи, які відповідають динаміці галузі ІТ.
Переваги Next.js та TypeScript:
Оптимізує продуктивність сайту за допомогою серверного рендерінгу.
Забезпечує цілісність коду та масштабованість завдяки статичному типізуванню TypeScript.
Легкоорганізована співпраця між розробниками, які працюють над проектом.
Перемикання мов:
Плавна інтеграція i18n дозволяє користувачам легко перемикатися між мовами.
Вміст кожної сторінки адаптується до обраної мови, пропонуючи персоналізований досвід.
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