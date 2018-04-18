ДЕНЬГИ ИМ — уникальный сервис, созданный для родителей и их детей с целью поднятия уровня образования, а так же обучению основам экономического взаимодействия.

Один из самых необычных проектов над, которыми я работал. Сервис основан на том, что родители платят ученику деньги за его отметки в школе.

Для верстки макета применялся не стандартный подход. Я получил два макета, главная страница и UI kit, в котором были отрисованны все элементы сайта. Так же я получил скетчи 20 страниц. Я стилизовал фреймворк boostrap, сврестал главную страницу, стилизовал нужные элементы bootstrap и с помощью фреймворка я собрал все 20 страниц.

Благодаря такому подходу, проект получился легко расширяемым и изменяемым.

Дизайн Никита Проценко telegram + 7 915 802 43 79

https://dengi.im/