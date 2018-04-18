PROJECT INVESTMENT COMPANY

ИПК российская юридическая фирма, оказывающая широкий спектр услуг в различных отраслях права с 2007 года.

Для компании необходимо было создать сайт в двух языковых версиях. Я решил, что небольшой сайт визитка, должен быть максимально быстрым и не захламленным различными библиотеками.

Поэтому сайт написан без использования Bootstrap и похожих фреймворков. Так же на сайте не используется ни одного JS плагина. Весь год написан с нуля, только с использованием библиотеки JQuery.

Верстка была установлена на wordpress. Я настроил редактирование сайта таким образом, чтобы было максимально легко им пользоваться.

Дизайн Никита Проценко telegram + 7 915 802 43 79

http://inproco.ru/