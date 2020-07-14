Фирма Юмикон. РеДизайн + Верстка

Задача - верстка и дизайн сайта стоматологической фирмы (на основе устаревшего сайта) + простой логотип. Основные цвета - синий и желтый.

Сайт должен быть чистым, быстро грузиться, адаптация под мобильные устройства. Есть уже готовые категории и пункты меню. Нужно провести SEO-оптимизацию с элементами меню и внешним видом прошлого сайта. Были убраны и переименованы пункты меню, исправлена информация на сайте и положение элементов, оптимизированы изображения, подчищен JavaScript. Исправления с точки зрения UI/UX.

К сожалению ни отзывов, ни портретов врачей нет, но их можно легко вписать в структуру CSS Grid в будущем.