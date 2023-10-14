Горыныч
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Этот проект я делал один.
Делал на:
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React, HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, Redux, Redux Toolkit, RTK Query, TypeScript
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Ссылка:
https://sch.gorynich.com/