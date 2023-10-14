Пиццерия То-То

Этот проект делали три человека я frontned, еще один frontend и один backend разработчик.

Frontend делали на:

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React, HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, Redux, Redux Toolkit, RTK Query, TypeScript

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На чем делали backend не помню

(сайт не много переделывали)

Ссылка:

https://totopizza.ru/