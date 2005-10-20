Kamoliddin Khudayanzarov

Здравствуйте, меня зовут Камол.

Опыт в разработке составляет год на момент написания резюме

К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.

О работе с Клиентом:

- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком

- прежде всего качество, скорость на втором плане

- всегда иду на контакт

- работаю до последней правки

В мой инструментарий входят -

- html/css;

-Bootstrap

-Tilda

- js

- различные препроцессоры: scss/sass;

- wordpress;

- БЭМ