Kamoliddin Khudayanzarov

Здравствуйте, меня зовут Камол.
Опыт в разработке составляет год на момент написания резюме
К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.
О работе с Клиентом:
- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком
- прежде всего качество, скорость на втором плане
- всегда иду на контакт
- работаю до последней правки
В мой инструментарий входят -
- html/css;
-Bootstrap
-Tilda
- js
- различные препроцессоры: scss/sass;
- wordpress;
- БЭМ