Hekto — это интерактивный веб-сайт портфолио, созданный для демонстрации моих разнообразных навыков веб-разработчика.

Ссылка на сайт: https://hekto-yb2r.onrender.com/

Этот проект служит свидетельством моего опыта в различных технологиях, включая HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Node.js, Express.js, MySQL и dotenv, а также предлагает пользователям удобство навигации по веб-сайту.

Ключевые особенности:

Адаптивный дизайн: Hekto может похвастаться визуально привлекательным и адаптивным дизайном, обеспечивающим оптимальное взаимодействие с пользователем на различных устройствах и размерах экрана.

Поиск товаров: веб-сайт позволяет пользователям увидеть все доступные товары на сайте

Страница сведений о товаре: при переходе на страницу товара пользователь может увидеть картинку товара, его название, цену и описание, а также кнопку добавить в корзину

Функциональность корзины: на данном сайте можно добавлять множество товаров в корзину, удалять их и менять количество

Страница оформления заказа: Пользователь может оплатить товары, которые он добавил в корзину, с помощью Visa, Mastercard и многих других карт. Вы можете проверить оплату через Mastercard/Visa с помощью тестовой карты, в номере карты укажите 4242 4242 4242 4242 , в ММ/ГГ любую дальнейшую дату, в CVV любые 3 цифры.

Панель управления: в проекте есть панель управления, доступная только владельцу сайта, на которой он может проверять заказы.

Безопасность: использование dotenv обеспечивает безопасное соединение с базой данных MySQL, защищая конфиденциальные данные и гарантируя безопасный просмотр.