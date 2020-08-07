Разработал ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН для компании «МебельКрым».

Каталог, корзина, удобная админка( в которой легко можно добавить товары), личный кабинет, форма заявки - отлично организовано на сайте

Сайт был сдан под ключ!

https://mebel-krym.ru

Выполненные задачи в течении проекта:

- Оформление надежного хостинга и домена + ssl сертификат

- Разработка современного и удобного дизайна, который будет продавать

- Верстка сайта

- Подключение CMS(WordPress) и настройка + установка необходимых плагинов

- Заполнение сайта и подключение корзины/личного кабинета и заявок

- АДАПТАЦИЯ САЙТА

- Продвижение сайта (SEO)

- Реклама в Яндексе

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Очередной проект сдан успешно!