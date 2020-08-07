Разработал ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН для компании «МебельКрым».
Каталог, корзина, удобная админка( в которой легко можно добавить товары), личный кабинет, форма заявки - отлично организовано на сайте
Сайт был сдан под ключ!
Выполненные задачи в течении проекта:
- Оформление надежного хостинга и домена + ssl сертификат
- Разработка современного и удобного дизайна, который будет продавать
- Верстка сайта
- Подключение CMS(WordPress) и настройка + установка необходимых плагинов
- Заполнение сайта и подключение корзины/личного кабинета и заявок
- АДАПТАЦИЯ САЙТА
- Продвижение сайта (SEO)
- Реклама в Яндексе
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Очередной проект сдан успешно!