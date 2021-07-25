Сайт под ключ SafeUl с калькулятором на JS

Добавлена
2 года назад
50 просмотров
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Лэндос для компании установки видеонаблюдения «SafeUL» в Ульяновске. Есть калькулятор подсчета комплекта написанный на JS

Обязательно загляните на сайт: ulcamera.ru

В проекте было реализовано:

  • разработка фирменного стиля;
  • дизайн landing page;
  • верстка по дизайну сайта (без конструкторов, как сейчас модно);
  • калькулятор для подсчёта комплекта;
  • настройка отправки уведомлений с заявок сайта в telegram канал;
  • анимации блоков (в том числе параллакс эффекты).
Оптимизация:

  • картинки в формате WEBP;
  • лаконичный код.
Также сайт был добавлен в поисковики Google и Яндекс.

В планах проекта: добавление рекламы в Яндекс и разработка дизайна соц. сетей.

Очередной проект сдан успешно!