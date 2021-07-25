Сайт под ключ SafeUl с калькулятором на JS

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Лэндос для компании установки видеонаблюдения «SafeUL» в Ульяновске. Есть калькулятор подсчета комплекта написанный на JS
Обязательно загляните на сайт: ulcamera.ru
В проекте было реализовано:
- разработка фирменного стиля;
- дизайн landing page;
- верстка по дизайну сайта (без конструкторов, как сейчас модно);
- калькулятор для подсчёта комплекта;
- настройка отправки уведомлений с заявок сайта в telegram канал;
- анимации блоков (в том числе параллакс эффекты).
- картинки в формате WEBP;
- лаконичный код.
В планах проекта: добавление рекламы в Яндекс и разработка дизайна соц. сетей.
Очередной проект сдан успешно!