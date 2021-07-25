Сайт под ключ SafeUl с калькулятором на JS

Лэндос для компании установки видеонаблюдения «SafeUL» в Ульяновске. Есть калькулятор подсчета комплекта написанный на JS

Обязательно загляните на сайт: ulcamera.ru

В проекте было реализовано:

разработка фирменного стиля;

дизайн landing page;

верстка по дизайну сайта (без конструкторов, как сейчас модно);

калькулятор для подсчёта комплекта;

настройка отправки уведомлений с заявок сайта в telegram канал;

анимации блоков (в том числе параллакс эффекты).

Оптимизация:

картинки в формате WEBP;

лаконичный код.

Также сайт был добавлен в поисковики Google и Яндекс.

В планах проекта: добавление рекламы в Яндекс и разработка дизайна соц. сетей.

Очередной проект сдан успешно!