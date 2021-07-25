Landing page магазин дверей

Добавлена
2 года назад
42 просмотра
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БыстроДвери - это современный и первый магазин интегрированный в социальную сеть. Крайней рад сотрудничеству с таким большим проектом.

Сайт: http://быстродвери.рф

Разработал дизайн одностраничного сайта и сверстал его на html + css + js.

На сайте имеется:

  • Битрикс 24
  • Форма для заявок
  • Онлайн чат
  • Подключение к VK и Viber
  • Анимации к каждому блоку
  • Слайдер
  • Модальные окна при просмотре фото
  • Удобный каталог
Для слайдера так же были разработаны 9 баннеров!

Ранее было создано:

- Логотип

- Фирменный стиль

- Рекламные баннеры

- Визитка

- Баннер для машины

Очередной проект сдан успешно!