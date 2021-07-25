Landing page магазин дверей

БыстроДвери - это современный и первый магазин интегрированный в социальную сеть. Крайней рад сотрудничеству с таким большим проектом.

Сайт: http://быстродвери.рф

Разработал дизайн одностраничного сайта и сверстал его на html + css + js.

На сайте имеется:

Битрикс 24

Форма для заявок

Онлайн чат

Подключение к VK и Viber

Анимации к каждому блоку

Слайдер

Модальные окна при просмотре фото

Удобный каталог

Для слайдера так же были разработаны 9 баннеров!

Ранее было создано:

- Логотип

- Фирменный стиль

- Рекламные баннеры

- Визитка

- Баннер для машины

Очередной проект сдан успешно!