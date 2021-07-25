Landing page магазин дверей

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
БыстроДвери - это современный и первый магазин интегрированный в социальную сеть. Крайней рад сотрудничеству с таким большим проектом.
Сайт: http://быстродвери.рф
Разработал дизайн одностраничного сайта и сверстал его на html + css + js.
На сайте имеется:
- Битрикс 24
- Форма для заявок
- Онлайн чат
- Подключение к VK и Viber
- Анимации к каждому блоку
- Слайдер
- Модальные окна при просмотре фото
- Удобный каталог
Ранее было создано:
- Логотип
- Фирменный стиль
- Рекламные баннеры
- Визитка
- Баннер для машины
Очередной проект сдан успешно!