Интернет-магазин промышленного оборудования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин по продаже силового оборудования, теплового оборудования, мототехники и расходных материалов в розницу. Сайтом управляет один менеджер, который принимает заказы и управляет информационным наполнением магазина (новости, статьи, правила заказа, описание товаров)
Особенности
- Обновление цен по прайсу из Excel (в формате cvs)
- Введены дополнительные параметры для товаров и товары сортируются по ним (например, квадроциклам добавлен объем двигателя и сортировка идет по этому параметру, т.к. покупатели выбирают их по объему). Все доработки аккуратно интегрированы в движок Virtuemart
- Удобные средства редактирования сайта. Менеджер без дополнительных навыков успешно справляется с магазином
- Процедура оформления заказа изменена: убраны лишние параметры заказа, в расчет добавлена доставка товара
- Модификация: можно ограничить сумму минимального заказа для конкретной категории товаров (в стандартном только для всего магазина). Подкатегории наследуют ограничение, если для них не указано свое
- Модификация: для товаров из категории сувенирные ручки введен другой расчет стоимости заказа. Если покупатель берет 10, 50 или 100 коробок ручек (допускаются разные модели ручек), то стоимость пересчитывается с учетом скидок