Интернет-магазин промышленного оборудования

http://shop.elekon.ru

Интернет-магазин по продаже силового оборудования, теплового оборудования, мототехники и расходных материалов в розницу. Сайтом управляет один менеджер, который принимает заказы и управляет информационным наполнением магазина (новости, статьи, правила заказа, описание товаров)

Особенности

- Обновление цен по прайсу из Excel (в формате cvs)

- Введены дополнительные параметры для товаров и товары сортируются по ним (например, квадроциклам добавлен объем двигателя и сортировка идет по этому параметру, т.к. покупатели выбирают их по объему). Все доработки аккуратно интегрированы в движок Virtuemart

- Удобные средства редактирования сайта. Менеджер без дополнительных навыков успешно справляется с магазином

- Процедура оформления заказа изменена: убраны лишние параметры заказа, в расчет добавлена доставка товара

- Модификация: можно ограничить сумму минимального заказа для конкретной категории товаров (в стандартном только для всего магазина). Подкатегории наследуют ограничение, если для них не указано свое

- Модификация: для товаров из категории сувенирные ручки введен другой расчет стоимости заказа. Если покупатель берет 10, 50 или 100 коробок ручек (допускаются разные модели ручек), то стоимость пересчитывается с учетом скидок