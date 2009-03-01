Сайт компании по продаже силового оборудования

http://www.elekonpower.ru

Создание сайта компании по макету дизайнера. Html-верстка, seo-оптимизация, доработка движка, сопровождение и доработки.

Особенности

- Для каждой категории товаров выбран параметр, по которому покупатели выбирают товар. Этот параметр выведен в просмотр товаров и по нему сделана сортировка. Все доработки тонко интегрированы в движок Virtuemart

- SEO оптимизация для поисковиков

- Человеко-понятные адреса страниц (http://elekonpower.ru/generators/lt-10000w/diesel-generators/)

- Обновление каталога продукции из прайс-листа в Excel (в формате csv)

- Управление контентом сайта (статьи, новости, каталог продукции) для сотрудника без специальных навыков

- Страницы сайта кэшируются для ускорения загрузки

Изготовлено на Joomla 1.5. Дополнительные расширения: Virtuemart, ARTIO JoomSEF, JreCache