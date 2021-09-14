Интернет-магазин растений "Planktu"

Ссылка на сайт: luteet.github.io

Вёрстка интернет-магазина растений. Присутствует рабочие элементы как: добавление и удаление товара в корзину, фильтр товара, ajax-подгрузка и создание профиля (через localstorage). Конечно из-за отсутствие сервера нету возможности поиска или реальной регистрации но этот проект сделан лишь для портфолио фронтенд-разработчика то есть меня.

Для создание сайта было использовано:

HTML5, CSS/SCSS, JS (ajax, localstorage, swiper-slider)

Макет взят из фигмы