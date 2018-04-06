Магазин часов и аксессуаров

Адаптивная верстка (под все устройства)

Калькулятор просчета доставки и оплаты в зависимости от города и суммы заказа. Как отдельный просчет (на отдельной странице и в товаре) так и на странице корзины.

Размещение товаров в разных магазинах (наличие на разных складах)

Выбор склада для получения при самовывозе.

Постаматы и пункты выдачи pickpoint

Рейтинг товаров/отзывов.

Резервирование товара

Стикеры.

Быстрый просмотр

Параметры товара иконками

Водяные знаки с возможностью растановки в нужном месте фото.

Отзывы о товаре с я.маркете.

Отзывы о магазине с я.маркета.

Бонусная программа.

Видео с доп фото в товаре.

Покупка в 1 клик

Распродажа / Бренды / Модификации / Похожие товары / Доп аксессуары / Вас может заинтересовать

Отображение товаров плиткой / списком / упрощен.

Фильтр товаров. (популярные отборы по фильтру)

SEO оптимизация.

Инфо страницы.

Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт.

Платежные системы.

Сравнение товаров.

Избранные товары (отложить товары)

Слайдеры товаров.

Система скидок.

Одностраничная корзина.

Заказ обратного звонка / Онлайн консультант.