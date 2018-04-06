Магазин часов и аксессуаров

Добавлена
6 лет назад
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Адаптивная верстка (под все устройства) 

Калькулятор просчета доставки и оплаты в зависимости от города и суммы заказа. Как отдельный просчет (на отдельной странице и в товаре) так и на странице корзины.  

Размещение товаров в разных магазинах (наличие на разных складах)  

Выбор склада для получения при самовывозе. 

Постаматы и пункты выдачи pickpoint  

Рейтинг товаров/отзывов.  

Резервирование товара 

Стикеры. 

Быстрый просмотр  

Параметры товара иконками 

Водяные знаки с возможностью растановки в нужном месте фото. 

Отзывы о товаре с я.маркете. 

Отзывы о магазине с я.маркета. 

Бонусная программа.  

Видео с доп фото в товаре.  

Покупка в 1 клик 

Распродажа / Бренды / Модификации / Похожие товары / Доп аксессуары / Вас может заинтересовать  

Отображение товаров плиткой / списком / упрощен. 

Фильтр товаров. (популярные отборы по фильтру) 

SEO оптимизация. 

Инфо страницы. 

Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт. 

Платежные системы. 

Сравнение товаров. 

Избранные товары (отложить товары) 

Слайдеры товаров. 

Система скидок. 

Одностраничная корзина. 

Заказ обратного звонка / Онлайн консультант. 