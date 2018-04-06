Оборудование для ресторанов

Добавлена
6 лет назад
302 просмотра
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Адаптивная верстка (под все устройства) 

Разбивка каталога на группы. 

Покупка в 1 клик 

Похожие товары / Недавно просмотренные / Популярные / Акции / Поставщики / С этим товаров покупают. 

Отображение товаров плиткой / списком / списком без фото. 

Ситема отзывов. 

Фильтр товаров. (популярные отборы по фильтру) 

SEO оптимизация. 

1С интеграция. 

Подключения в Яндекс маркету. 

Инфо страницы. 

Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт. 

Платежные системы. 

Сравнение товаров. 

Избранные товары (отложить товары) 

Карусель категорий и товаров. 

Система скидок. 

Одностраничная корзина (+ покупка для физ и юр лиц). 

Быстрый просмотр товара с категории. 

Заказ обратного звонка / Онлайн консультант. 

Проработка конверсии страниц сайта. 

https://goo.gl/PqVH8t