Оборудование для кафе, баров, ресторанов

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Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт.

Платежные системы.

Сравнение товаров.

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Карусель категорий и товаров.

Система скидок.

Одностраничная корзина (+ покупка для физ и юр лиц).

Быстрый просмотр товара с категории.

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Проработка конверсии страниц сайта.