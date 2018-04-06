Магазин света

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Рейтинг товаров/отзывов.
Ajax подгрузка товаров.
Бонусная программа.
Покупка в 1 клик
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Отображение товаров плиткой / списком / упрощен.
Фильтр товаров. (популярные отборы по фильтру)
SEO оптимизация.
Подключения в Яндекс маркету.
Инфо страницы.
Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт.
Платежные системы.
Сравнение товаров.
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Система скидок.
Одностраничная корзина (+ покупка для физ и юр лиц).
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