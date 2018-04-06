Магазин косметики

Добавлена
6 лет назад
164 просмотра
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ / АКЦИИ 

Отображение товаров плиткой / списком  

SEO оптимизация. 

Рейтинг товаров/отзывов.  

Бонусная программа.  

Подключения в Яндекс маркету. 

Инфо страницы. 

Импорт / экспорт категорий и товаров на сайт. 

Платежные системы. 

Сравнение товаров. 

Избранные товары (отложить товары) 

Карусель товаров. 

Система скидок. 

Одностраничная корзина 

Заказ обратного звонка / Онлайн консультант. 

https://goo.gl/G5HqR2