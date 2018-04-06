Магазин по продаже кухонь

Добавлена
6 лет назад
180 просмотров
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Каркасные кухни из всевозможных материалов. 

Разбивка каталога на группы. 

Калькулятор кухонь 

Слайдер предложений 

Ajax дозагрузка товаров на страницу (Показать еще...) 

Стикеры 

Похожие товары / Недавно просмотренные / Популярные / Акции 

Фильтр товаров. (популярные отборы по фильтру) 

SEO оптимизация. 

Инфо страницы. 

Адаптивная верстка (под все устройства) 

Сравнение товаров. 

Избранные товары (отложить товары) 

Заказ обратного звонка / Онлайн консультант.

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