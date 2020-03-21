Магазин курсов Node JS Express Handlebars MongoDB
Добавлена89 просмотров
4 года назад
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Разработан интернет-магазин курсов по программированию с использованием Node.js в качестве языка бэкенда и его фреймворка Express Были использованы Handlebars и Materialize.css для клиентского представления. В работе задействована MongoDB - база данных для хранения информации о курсах, пользователях и их сессиях, а также заказах. При помощи сервиса Sendgrid осуществляется рассылка e-mail сообщений пользователям.
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