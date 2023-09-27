Магазин одежды (clothes shop)

Интернет-магазины
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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просмотр сайта по ссылке: https://clothes-frontend-lilac.vercel.app/

В данной работе использовал:

  1. HTML/CSS/JS (frontend)

  2. Node.js/Express (backend)

  3. Mongodb (data base)

Это полноценный полно функциональный интернет магазин который может:

  1. Полноценно оформлять заказы

  2. Фильтрация товара

  3. Имеет как user часть так и admin. Admin может добавлять/удалять/редактировать товары на сайте

  4. Присутствует регистрация и авторизация

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