Магазин одежды (clothes shop)
Интернет-магазины
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
просмотр сайта по ссылке: https://clothes-frontend-lilac.vercel.app/
В данной работе использовал:
HTML/CSS/JS (frontend)
Node.js/Express (backend)
Mongodb (data base)
Это полноценный полно функциональный интернет магазин который может:
Полноценно оформлять заказы
Фильтрация товара
Имеет как user часть так и admin. Admin может добавлять/удалять/редактировать товары на сайте
Присутствует регистрация и авторизация
Сайт адаптивен от 320px