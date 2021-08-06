Криптокошелек

Разработка Комплексных решений в Мобильной и Веб разработкеSay Yes - команда мобильной и веб разработки, которая отлично зарекомендовала себя на Украинском рынке, готова расширять свои горизонты и брать более большие высоты и цели.Если у вас есть интересная идея или требуется креативная команда которая будет структурировано и четко по плану выполнять поставленную задачу то вам к нам!Мы владеем таким стеком технологий:1. IOS Native- Swift2. Android Native - Java3. Cross-platform- Flutter4. Node.js

5. Angular