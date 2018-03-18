Наполнение Интернет магазина "GIFTer" + olx

WordPress (+WooCommerce). ТЗ включало:

1) Поиск товара на Amazon и перенос фотографий на сайт;

2) Рерайт/копирайт небольшого описания и добавление в текст характеристик;

3) Проставление ряда характеристик, дополнительных товаров, фильтров;

4) Мeta description + meta keywords;

5) Дублирование (с небольшими изменениями) товара на olx.