Наполнение Интернет магазина "GIFTer" + olx

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WordPress (+WooCommerce). ТЗ включало:
1) Поиск товара на Amazon и перенос фотографий на сайт;
2) Рерайт/копирайт небольшого описания и добавление в текст характеристик;
3) Проставление ряда характеристик, дополнительных товаров, фильтров;
4) Мeta description + meta keywords;
5) Дублирование (с небольшими изменениями) товара на olx.