SEO-продвижение_tvk-ramos

Полная переделка сайта под цели продвижения.

Полная оптимизация сайта: seo-аудит сайта, анализ целей бизнеса, анализ конкурентов, сбор расширенного семантического ядра, составление логической структуры сайта,

оптимизация страниц под спрос, составление тз программистам, копирайтерам и seo-контента. Составление стратегии продвижения. Увеличение авторитетности сайта, поиск лучших доноров,

написание статей для внешних ресурсов.

Регион продвижения: Украина

Продвижение в ТОП10 и ТОП3 более 500 ключевых запросов.