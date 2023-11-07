Інформативний сайт для Detailing studio.

Розроблено односторінковий сайт, який буде ідеальним інструментом для представлення цього бізнесу.

Створено "з нуля під ключ" на WordPress за допомогою Elementor. Адаптований під мобільні пристрої.

Щоб зробити сайт зручнішим для користувачів, було реалізовано такі секції:

- Перший екран

- Вигоди

- Послуги

- Особливості

- Контакти

Для заклику до дії та зворотного зв'язку з відвідувачами на сторінці кілька разів використовувався блок із контактною кнопкою.

Для зручності користувачів було додано функціональність контактної форми.

Також було реалізовано пошук по сайту, щоб користувачі могли швидко знайти потрібну інформацію.

І адаптивна карта.

Однією з особливостей сайту є форма бронювання, щоб клієнти могли заздалегідь записатися на послуги студії.

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