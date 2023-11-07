Сайт-каталог для булочної.

Розроблено ефективний інструмент для залучення клієнтів і збільшення продажів.

Створено "з нуля під ключ" на WordPress за допомогою Elementor. Адаптований під мобільні пристрої.

Було реалізовано такі секції:

- Перший екран з переходом до вибору продукції

- Інформація про булочну

- Загальна інформація про продукцію з переходом до детального вибору

- Сторінки для кожного продукту з описом

- Контактна інформація для зв'язку

Використовувалися анімації при наведенні.

На головній сторінці та сторінках детального вибору використовувалася контактна форма замовлення.

І, звісно, не обійшлося без адаптивної мапи, яка дає змогу легко знайти булочну.

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