БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ВАШЕГО БИЗНЕСА С НУЛЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ И ЕВРОПЕ.

Сразу по ЦЕНАМ:

- ОБЫЧНЫЙ САЙТ (МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ИЛИ ОДНОСТРАНИЧНЫЙ) - 1500 ГРН;

- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - ОТ 3500 ГРН;

- КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА - настрою контекстную рекламу для Вашего сайта (или Вашего существующего).Цена настройки 1000 ГРН РАЗОВО!

- ПЕРЕНАСТРОЙКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ (уже существующей) - 1000 ГРН. Часто звонят клиенты с проблемой не эффективной имеющейся контекстной рекламой. Я перенастраиваю и доказываю, где были допущены ошибки.;

- ведение контекстной рекламы - 600 грн\месяц;

- РЕКЛАМА Facebook\Instagram - 1000 грн (через Facebook Ads Manager);

- УСЛУГИ КОПИРАЙТИНГА (НАПИСАНИЕ ТЕКСТОВ\КОНТЕНТА И Т.П.) - от 1000 ГРН.

*Домен и хостинг оплачиваются отдельно.

ГАРАНТИРУЮ:

- корректность работы во всех популярных браузерах;

- быстрая загрузка страниц;

- "психологическое" вовлечение клиента к Вашей продукции\услуг на Вашем сайте;

- поддержка мобильных и планшетных устройств (IOS & Android);

- эффективность работы рекламы;

- ПОДДЕРЖКА клиента на протяжении длительного срока после сдачи работ.

ОПЛАТА по факту получения желаемого результата - В КОНЦЕ!

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Обращайтесь! Сделаю качественный проект за значительно меньшую цену, чем Вам предложат студии по разработке или кто-либо!

ПОДРОБНЕЕ О МОИХ УСЛУГАХ:

- Веб-разработка сайтов (создание сайта с нуля);

- Создание сайтов для Вашего бизнеса;

- Сайты для малого бизнеса;

- Разработка лендингов;

- Корпоративные сайты;

- Интернет-магазины;

- Сайты-визитки;

- Мини-сайт;

- Редактирование, наполнение, тестирование, администрирование Вашего сайта;

- Хостинг и доменное имя для Вашего сайта сроком на 1 год;

- Почтовый ящик в своем домене;

- Дизайн сайта (используя готовые шаблоны с разработкой фирменного стиля);

- Оптимизация сайта для поисковых машин (SEO);

- Контекстная реклама (создание, настройка, ведение);

- Подключение систем аналитики: Google Analytics, Google Webmaster, Yandex Metrika.

- Добавление Вашей организации в Google компании и на карту;

- Первичное наполнение сайта информацией (текст, графика);

- Реклама Facebook\Instagram

- Услуги копирайтинга

И многое другое - звоните уточняйте!

Вообщем, если Вам нужен сайт-визитка, продающая страница (landing page) или интернет магазин - то я именно тот, кого Вы искали!

Моя визитка: http://jwd.dp.ua/

Примеры последних работ в визитке.

ОБЫЧНЫЙ САЙТ 1500 ГРН СО ВСЕМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

ЗВОНИТЕ:

099-554-53-23 (+ Viber)

098-888-79-68