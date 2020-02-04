БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ВАШЕГО БИЗНЕСА С НУЛЯ ПО ДОСТУПНЫМ
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БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ВАШЕГО БИЗНЕСА С НУЛЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ И ЕВРОПЕ.
Сразу по ЦЕНАМ:
- ОБЫЧНЫЙ САЙТ (МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ИЛИ ОДНОСТРАНИЧНЫЙ) - 1500 ГРН;
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - ОТ 3500 ГРН;
- КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА - настрою контекстную рекламу для Вашего сайта (или Вашего существующего).Цена настройки 1000 ГРН РАЗОВО!
- ПЕРЕНАСТРОЙКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ (уже существующей) - 1000 ГРН. Часто звонят клиенты с проблемой не эффективной имеющейся контекстной рекламой. Я перенастраиваю и доказываю, где были допущены ошибки.;
- ведение контекстной рекламы - 600 грн\месяц;
- РЕКЛАМА Facebook\Instagram - 1000 грн (через Facebook Ads Manager);
- УСЛУГИ КОПИРАЙТИНГА (НАПИСАНИЕ ТЕКСТОВ\КОНТЕНТА И Т.П.) - от 1000 ГРН.
*Домен и хостинг оплачиваются отдельно.
ГАРАНТИРУЮ:
- корректность работы во всех популярных браузерах;
- быстрая загрузка страниц;
- "психологическое" вовлечение клиента к Вашей продукции\услуг на Вашем сайте;
- поддержка мобильных и планшетных устройств (IOS & Android);
- эффективность работы рекламы;
- ПОДДЕРЖКА клиента на протяжении длительного срока после сдачи работ.
ОПЛАТА по факту получения желаемого результата - В КОНЦЕ!
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Обращайтесь! Сделаю качественный проект за значительно меньшую цену, чем Вам предложат студии по разработке или кто-либо!
ПОДРОБНЕЕ О МОИХ УСЛУГАХ:
- Веб-разработка сайтов (создание сайта с нуля);
- Создание сайтов для Вашего бизнеса;
- Сайты для малого бизнеса;
- Разработка лендингов;
- Корпоративные сайты;
- Интернет-магазины;
- Сайты-визитки;
- Мини-сайт;
- Редактирование, наполнение, тестирование, администрирование Вашего сайта;
- Хостинг и доменное имя для Вашего сайта сроком на 1 год;
- Почтовый ящик в своем домене;
- Дизайн сайта (используя готовые шаблоны с разработкой фирменного стиля);
- Оптимизация сайта для поисковых машин (SEO);
- Контекстная реклама (создание, настройка, ведение);
- Подключение систем аналитики: Google Analytics, Google Webmaster, Yandex Metrika.
- Добавление Вашей организации в Google компании и на карту;
- Первичное наполнение сайта информацией (текст, графика);
- Реклама Facebook\Instagram
- Услуги копирайтинга
И многое другое - звоните уточняйте!
Вообщем, если Вам нужен сайт-визитка, продающая страница (landing page) или интернет магазин - то я именно тот, кого Вы искали!
Моя визитка: http://jwd.dp.ua/
Примеры последних работ в визитке.
ОБЫЧНЫЙ САЙТ 1500 ГРН СО ВСЕМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
ЗВОНИТЕ:
099-554-53-23 (+ Viber)
098-888-79-68