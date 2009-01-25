Хилтон: английский детский лагерь.
Сайты «под ключ»
Добавлена254 просмотра
15 лет назад
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Обработка шаблонов покупного макета - русификация макета (подбор шрифтов и т.д.), подгонка под CMS шаблонов, рассчитанных на статичное содержимое сайта.
Создание XSL-шаблонов.
Программирование на PHP.
Изменение Flash ролика (в заголовке). ActionScript программирование.