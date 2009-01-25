Хилтон: английский детский лагерь.

http://hiltonclub.ru

Обработка шаблонов покупного макета - русификация макета (подбор шрифтов и т.д.), подгонка под CMS шаблонов, рассчитанных на статичное содержимое сайта.

Создание XSL-шаблонов.

Программирование на PHP.

Изменение Flash ролика (в заголовке). ActionScript программирование.