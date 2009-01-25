Финист.ру

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
270 просмотров
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http://finist.ru

Веб-сайт страхового представительства "Финист".

Доработка макета дизайна (предыдущий разработчик бросил).

HTML-вёрстка, создание XSL-шаблонов.

Доработка скрипта калькулятора КАСКО.

Скрипт КАСКО сделан полнофункциональной типовой динамической страницей HostCMS.

Создание flash-баннера с динамической загрузкой расчётных данных из калькулятора КАСКО.