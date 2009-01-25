Финист.ру
Сайты «под ключ»
Добавлена270 просмотров
15 лет назад
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Веб-сайт страхового представительства "Финист".
Доработка макета дизайна (предыдущий разработчик бросил).
HTML-вёрстка, создание XSL-шаблонов.
Доработка скрипта калькулятора КАСКО.
Скрипт КАСКО сделан полнофункциональной типовой динамической страницей HostCMS.
Создание flash-баннера с динамической загрузкой расчётных данных из калькулятора КАСКО.