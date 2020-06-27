Лендинг для компании "Студия проект СПБ"

Цель заказчика при создании сайта:

Создание лёгкого, светлого дизайна с зелёными фирменными цветами при выделении акцентов.

Написание текстов по технологии 4U.

Основной целью заказчика является: Конверсионный, адаптивный сайт, заявки на почту и CRM систему, отслеживать конверсию заказчик захотел в Яндекс Метрике.

Как проходила работа:

Процесс создания сайта разбили на 2 этапа: Создание дизайна в Figma и перенос на платформу Тильда.

Заказчик выбрал пакет "Стандарт" поэтому при создании сайта из 6 блоков, в 2-ух из них были использованы шаблоны.

Прототип сайта изначально был у заказчика, я поменяла местами блоки и переписала текст по технологии 4U, чтобы клиенту был понятен смысл сайта, предложение его заинтересовало и появилось желание оставить заявку.

На сайте разместились блоки преимуществ, этапы разработки, портфолио заказчика и другие продающие блоки. Анимация лёгкая, не отвлекающая от общей идеи.