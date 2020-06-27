Лендинг для компании "Консьерж-сервис №1"

Цель заказчика при создании сайта:

Сделать полный редизайн сайта. Дизайн должен располагать к себе целевую аудитории высокого класса. На лендинг установить онлайн-оплату.

Как проходила работа:

Процесс создания сайта разбили на 3 этапа: Прорисовка структуры сайта - прототип. Создание дизайна в Figma с использованием Photoshop и вёрстка на платформе Тильда.

Прописала текст по технологии 4U, для элементов дизайна использовала новый фирменный цвет компании - золото.

Создание дизайна проходило в Figma, но некоторые элементы в виде кнопок, детальной обработки фотографий редактировались с использованием Photoshop.

К сайту подключены: система аналитики - Яндекс.Метрика ( настроены цели, для выявление конверсии по числу заявок с сайта), онлайн-оплата - Яндекс.Касса, SSL сертификат безопасности, а так же CRM система для просмотра заявок -AMO CRM. На полное создание сайта ушло 2 недели, с учётом правок и внесения новых элементов в дизайн.