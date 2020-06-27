Одностраничный сайт AstroToday

Цель заказчика при создании сайта:

Все сайты на данную тематику выглядят слишком вычурными и вызывающими, была цель обойти конкурентов и сделать понятный и "чистый" дизайн.

Так же заказчице было важно дальнейшее сео-продвижение, для этого составлялось семантическое ядро и ключевые слова были вписаны в важные составляющие сайта.

Как проходила работа:

Процесс создания сайта разбили на 3 этапа: создание прототипа, дизайна и верстки на Zero Block.

Некоторые элементы, которые есть в прототипе сайта были удалены или изменены в ходе работы.

Предпочтения заказчика были отданы бордовому цвету и приятной округлой шрифтовой паре.

Мною было предложено более 6 вариантов дизайна главного блока, исходя из которого я продолжила создавать дизайн уже на платформе.

Так же в дизайне сайта можно заметить большое количество фотографий, такое решение было принято для того, чтобы потенциальные покупатели знали что за всеми предоставляемыми услугами стоит живой человек.

На сайт добавлен блог, для того, чтобы повысить доверие к предоставляемым услугам и обучить астрологии людей, которые в этом заинтересован.

До этого у компании не было сайта. Продвижение своих услуг осуществлялось через инстаграм