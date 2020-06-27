Интернет-магазин для компании "Champion"

Цель заказчика при создании сайта:

Заказчику нужен был конверсионный лендинг, который рассказывает о товаре, а так же продаёт его. На сайте необходима онлайн-оплата. Срок установили - 3 дня.

Как проходила работа:

Процесс создания сайта разбили на 3 этапа: Прорисовка структуры сайта - прототип. Создание дизайна в Figma с использованием Photoshop и вёрстка на платформе Тильда.

Прописала текст по технологии 4U и согласовала его на этапе прототипирования. Дизайн сайта стал продолжением Instagram заказчика, за счёт рамок, обводок в фирменном стиле, а так же добавления уникальных элементов компании.

Создание дизайна проходило в Figma, но некоторые элементы в виде кнопок, детальной обработки фотографий редактировались с использованием Photoshop.

К сайту подключены: система аналитики - Яндекс.Метрика ( настроены цели, для выявление конверсии по числу заявок с сайта), онлайн-оплата - Яндекс.Касса, SSL сертификат безопасности, а так же CRM система для просмотра заявок. На полное создание сайта ушло 3 дня, с учётом правок и внесения новых элементов в дизайн, не указанных в прототипе.