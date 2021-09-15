Магазин "под ключ" (horoshaya-tara.ru)

Разработка и дизайн сайта на wordpress. Заказчику нужно было просто править контент и добавлять другие элементы (фото, видео, статьи, расписания тренингов и пр.). При этом задача стояла не использовать Elementor и его функции, а сделать некий минимализм и небольшой простой интернет-магазин Как итог получился быстрым и удобным в работе.

Посмотреть сайт: https://horoshaya-tara.ru/