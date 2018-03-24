Нужен не дорогой и простенький сайт?

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я могу вам в этом помочь. Сделать простой интернет магазин или лендинг пейдж.
Администрирую сайты на Bitrix, Opencart, Wordpress.
Делаю сайты на Wordpress примеры:
Знания MySQL, jQuery, CSS3, HTML5.
Немного PHP.
Серверная часть (Centos)
Связь через имейл [email protected] или скайп say_me_
Буду рад сотрудничеству.