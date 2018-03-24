Нужен не дорогой и простенький сайт?

Я могу вам в этом помочь. Сделать простой интернет магазин или лендинг пейдж.

Администрирую сайты на Bitrix, Opencart, Wordpress.

Делаю сайты на Wordpress примеры:

http://kareprost24.com.ua/

https://beauty-box.com.ua/

http://krasotka24.com.ua/

Знания MySQL, jQuery, CSS3, HTML5.

Немного PHP.

Серверная часть (Centos)

Связь через имейл [email protected] или скайп say_me_

Буду рад сотрудничеству.