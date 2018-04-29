Отделочные работы - Лендинг

Добавлена
6 лет назад
462 просмотра
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Разработка сайтов на Joomla, Блоги, Интернет магазины, Каталоги, Лендинги.

Добрый день, разработаю для вас сайт, лендинг или интернет магазин:

  • Сделаю все согласно вашему представленному дизайну или разработаю сам;
  • CMS Joomla;
  • Красивый , современный и адаптивный дизайн;
  • Мультиязычность (при необходимости );
  • Полностью русифицирована (админка на русском);
  • Полностью готов к SEO продвижению, поддержка всех необходимых требований (meta, description, title, canonical);
  • Возможность ускорения работы сайта , соответствие требованиям google page speed (желтая и зеленые зоны);
  • Возможность настройки SEF ЧПУ;
  • SSL безопасный протокол https (требования браузеров с 2016г.);
  • Быстрый и легкий фреймворк Uikit 3;
  • Формы обратной связи с возможностью устанавливать цели , отправки данных в любом формате с поддержкой антиспама и защиты от ботов;
  • Каталог товаров на базе Zoo (yootheme) с возможностью наращивания функционала до интернет магазина;
  • Интернет магазин на плагине JBZoo , множество расширений, различные способы оплаты, цифровые товары и др.
  • Версии для ПК , Планшетов и смартфонов;
  • Баннеры, слайдеры, таймеры отсчета (для акций например) , кнопки , галереи и т.п.;
  • Различные анимации;
  • Карты Яндекс и Гугл с вашими обьектами;
  • Возможность изменять , удобная админка;
  • Отзывы и многое другое;

Присылайте краткое задание или бриф , для обсуждения. По цене и срокам всегда можно договорится.