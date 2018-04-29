Отделочные работы - Лендинг

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайтов на Joomla, Блоги, Интернет магазины, Каталоги, Лендинги.
Добрый день, разработаю для вас сайт, лендинг или интернет магазин:
- Сделаю все согласно вашему представленному дизайну или разработаю сам;
- CMS Joomla;
- Красивый , современный и адаптивный дизайн;
- Мультиязычность (при необходимости );
- Полностью русифицирована (админка на русском);
- Полностью готов к SEO продвижению, поддержка всех необходимых требований (meta, description, title, canonical);
- Возможность ускорения работы сайта , соответствие требованиям google page speed (желтая и зеленые зоны);
- Возможность настройки SEF ЧПУ;
- SSL безопасный протокол https (требования браузеров с 2016г.);
- Быстрый и легкий фреймворк Uikit 3;
- Формы обратной связи с возможностью устанавливать цели , отправки данных в любом формате с поддержкой антиспама и защиты от ботов;
- Каталог товаров на базе Zoo (yootheme) с возможностью наращивания функционала до интернет магазина;
- Интернет магазин на плагине JBZoo , множество расширений, различные способы оплаты, цифровые товары и др.
- Версии для ПК , Планшетов и смартфонов;
- Баннеры, слайдеры, таймеры отсчета (для акций например) , кнопки , галереи и т.п.;
- Различные анимации;
- Карты Яндекс и Гугл с вашими обьектами;
- Возможность изменять , удобная админка;
- Отзывы и многое другое;