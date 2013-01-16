Позвони мне, детка :)

http://www.callmebaby.ru

Персональный, готовый WEB-продукт – сайт, написанный с нуля (без использования PHP платформ (фреймворков)).

Мною разработано на проекте:

+ HTML, CSS верстка всех существующих шаблонов;

+ PHP программирование всех существующих функций сайта (AJAX обработчик включительно);

+ JAVASCRIPT программирование всех существующих анимационных сценариев, программирование событий (events), формирование AJAX запросов, и др. Скрипты были разработаны с помощью фреймворка jQuery;

+ MYSQL создание и оптимизация базы данных;

+ Обработчик для ATS (автоматизация телефонных звонков);

+ Обработчик CRON распределителя заказов;

+ Партнерская программа;

+ Центр администрирования (PHP, JAVASCRIPT, MYSQL, CSS, HTML).