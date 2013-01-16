Позвони мне, детка :)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Персональный, готовый WEB-продукт – сайт, написанный с нуля (без использования PHP платформ (фреймворков)).
Мною разработано на проекте:
+ HTML, CSS верстка всех существующих шаблонов;
+ PHP программирование всех существующих функций сайта (AJAX обработчик включительно);
+ JAVASCRIPT программирование всех существующих анимационных сценариев, программирование событий (events), формирование AJAX запросов, и др. Скрипты были разработаны с помощью фреймворка jQuery;
+ MYSQL создание и оптимизация базы данных;
+ Обработчик для ATS (автоматизация телефонных звонков);
+ Обработчик CRON распределителя заказов;
+ Партнерская программа;
+ Центр администрирования (PHP, JAVASCRIPT, MYSQL, CSS, HTML).