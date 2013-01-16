http://www.callifornia.ru/index.php

WEB продукт, который разработан под персональное техническое задание.

Языки программирования и технологии, которые были задействованы при создании проекта:

+ JavaScript (с использованием jQuery фреймворка).

+ PHP (без использования существующих фреймворков).

+ MySQL (создание и оптимизация базы данных)

+ HTML, CSS

+ Активно внедрялась технология AJAX (PHP+JavaScript) по средствам обмена JSON.

Разработанный функционал/участие разработчика:

+ Изначальная верстка каждой страницы Админ-центра.

+ Продумывание и программирование:

+ Всех JavaScript сценариев.

+ Всех PHP скриптов:

+ Основное ядро.

+ Отдельные классы (Translit, ATS-Manager, Time-zone...)

+ Функционал конструктора шаблонов для ATS: Asterisk

(функционал, благодаря которому администратор сможет самолично, без участия программистов создавать звуковые шаблоны в системе Ats: Asterisk).