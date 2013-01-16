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http://www.callifornia.ru/index.php
WEB продукт, который разработан под персональное техническое задание.
Языки программирования и технологии, которые были задействованы при создании проекта:
+ JavaScript (с использованием jQuery фреймворка).
+ PHP (без использования существующих фреймворков).
+ MySQL (создание и оптимизация базы данных)
+ HTML, CSS
+ Активно внедрялась технология AJAX (PHP+JavaScript) по средствам обмена JSON.
Разработанный функционал/участие разработчика:
+ Изначальная верстка каждой страницы Админ-центра.
+ Продумывание и программирование:
+ Всех JavaScript сценариев.
+ Всех PHP скриптов:
+ Основное ядро.
+ Отдельные классы (Translit, ATS-Manager, Time-zone...)
+ Функционал конструктора шаблонов для ATS: Asterisk
(функционал, благодаря которому администратор сможет самолично, без участия программистов создавать звуковые шаблоны в системе Ats: Asterisk).