Продающий сайт по грузоперевозкам на Тильде

Лендинг на Тильде в Zero блоках с адаптацией на разных устройствах по индивидуальному дизайну
Кейс по созданию посадочной страницы по грузоперевозкам города Красноярска и Красноярского края
Ниша - грузоперевозки город Красноярск и Красноярский край
Заказчик обратился с просьбой сделать сайт под его бизнес - грузоперевозки до 5 тонн.
1) Тематика - грузоперевозки
2) ЦА: а) частные лица, желающие переехать с одного места жительства на другое
б) Юр. лица и владельцы ИП, желающие доставить груз из точки «А» в точку «Б».
3) Средний чек - 3400 руб.
Результаты работы - https://krasgruz-24.tilda.ws