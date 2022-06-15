Продающий сайт по грузоперевозкам на Тильде

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Кейс по созданию посадочной страницы по грузоперевозкам города Красноярска и Красноярского края

Ниша - грузоперевозки город Красноярск и Красноярский край

Заказчик обратился с просьбой сделать сайт под его бизнес - грузоперевозки до 5 тонн.

1) Тематика - грузоперевозки

2) ЦА: а) частные лица, желающие переехать с одного места жительства на другое

б) Юр. лица и владельцы ИП, желающие доставить груз из точки «А» в точку «Б».

3) Средний чек - 3400 руб.

Результаты работы - https://krasgruz-24.tilda.ws