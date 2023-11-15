Разработка многостраничного сайта "под ключ"

Сайты «под ключ»
Добавлена
месяц назад
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Сайт разрабатывался как визитная карточка для Адвоката
Для разработки использовались следующие инструменты и технологии:

  • HTML - каркас(скелет) сайта

  • CSS - внешний вид сайта

  • JS - мышцы сайта

  • PHP(Laravel) - душа и мозги сайта

  • Gulp - сборщик проекта

  • Библиотеки animated.css и WOW.js

  • Методология БЭМ - для правильного именования классов

Ссылка на сайт: http://www.advokatbelyaev.ru/
Мой сайт портфолио: https://вэб-верстальшик.рф/