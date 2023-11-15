Разработка многостраничного сайта "под ключ"

Сайт разрабатывался как визитная карточка для Адвоката

Для разработки использовались следующие инструменты и технологии:

HTML - каркас(скелет) сайта

CSS - внешний вид сайта

JS - мышцы сайта

PHP(Laravel) - душа и мозги сайта

Gulp - сборщик проекта

Библиотеки animated.css и WOW.js

Методология БЭМ - для правильного именования классов

Ссылка на сайт: http://www.advokatbelyaev.ru/

Мой сайт портфолио: https://вэб-верстальшик.рф/