Разработка многостраничного сайта "под ключ"
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Сайт разрабатывался как визитная карточка для Адвоката
Для разработки использовались следующие инструменты и технологии:
HTML - каркас(скелет) сайта
CSS - внешний вид сайта
JS - мышцы сайта
PHP(Laravel) - душа и мозги сайта
Gulp - сборщик проекта
Библиотеки animated.css и WOW.js
Методология БЭМ - для правильного именования классов
Ссылка на сайт: http://www.advokatbelyaev.ru/
Мой сайт портфолио: https://вэб-верстальшик.рф/