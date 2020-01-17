Сайт-каталог на Wordpress для киевского агентства

https://www.jobin.life

Разработка сайта под ключ для киевского агенства по устройству украинцев на работу в Чехию и Польшу. Разработка дизайна, подключение к Wordpress, создание каталога вакансий, раздела новостей, связи через мессенджеры, шаблоны страниц для партнеров и т.д.

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