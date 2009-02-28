Сайт памяти Антона Воронова
Сайты «под ключ»
Добавлена197 просмотров
15 лет назад
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Разработана внешняя (клиентская часть). Как для flash, так и для HTML версий данные подгружаются с XML-файлов, сгенерированных на сервере в реальном времени. В HTML версии JS работает с XML-структурами.